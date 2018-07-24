Глава Крыма: не все крымчане верно понимают свободную конкуренцию

Симферополь, , 17:23 — REGNUM В Крыму далеко не все предприниматели правильно понимают понятие свободной конкуренции. Об этом 24 июля на совещании, посвящённом вопросам национального плана развития конкуренции, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Из-за этого они скатываются к спекулятивным схемам, как это наблюдается в сфере торговли баллонным газом. Частные предприятия продают людям баллоны почти на 250 рублей дороже, чем государственное предприятие «Крымгазсети», — подчеркнул руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля 2018 года на полуострове закрыли 19 частных станций по продаже баллонного газа, собственники которых занимались спекуляцией, работая при этом без допусков и разрешений.

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