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Глава Крыма: не все крымчане верно понимают свободную конкуренцию

Экономика

Сергей Аксёнов посетовал на частые случаи спекуляции в различных сферах экономики РК

Симферополь, 24 июля 2018, 17:23 — REGNUM  В Крыму далеко не все предприниматели правильно понимают понятие свободной конкуренции. Об этом 24 июля на совещании, посвящённом вопросам национального плана развития конкуренции, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Из-за этого они скатываются к спекулятивным схемам, как это наблюдается в сфере торговли баллонным газом. Частные предприятия продают людям баллоны почти на 250 рублей дороже, чем государственное предприятие «Крымгазсети», — подчеркнул руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля 2018 года на полуострове закрыли 19 частных станций по продаже баллонного газа, собственники которых занимались спекуляцией, работая при этом без допусков и разрешений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму закрыли 19 станций по продаже баллонного газа

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