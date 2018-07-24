Бизнесмен из Хабаровска решил пристроить ДВ-гектары осуждённым

Хабаровск, , 08:31 — REGNUM Бизнесмен из Хабаровска Дмитрий Степанченко нашёл способ пристроить дальневосточные гектары, которые, как известно, расходятся не слишком хорошо. В качестве получателей бесплатных земельных наделов предприниматель рассматривает заключённых хабаровских колоний — причем как освободившихся, так и тех, кто ещё отбывает наказание, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Закон не запрещает заключённому не только оформить дальневосточный гектар, но и разрабатывать его, не покидая мест лишения свободы. Это дистанционный бизнес. Так называемый инвестиционный гектар. Осужденные могут оформить гектары, я могу помочь их развивать. Сейчас моё предприятие ведёт работы в районе им. Лазо, мы развиваем промышленное пчеловодство, сельское хозяйство. И сейчас у меня работают бывшие осужденные — 10 человек. Из них 6 человек — неоднократно судимые. Как работают? Да по-разному. Хочу отметить, что хорошо работают те, кто постарше — после 45 лет, молодежь, увы, не очень хорошо. Ленятся. Что касается оформления гектаров на заключенных, отбывающих наказание, тут всё обстоит так: мы заключаем договор с осужденным, оформляем гектар, разрабатываем его, продукцию продаём, сумму, полученную при реализации, делим, согласно оговорённым в договоре долям», — рассказал Дмитрий Степанченко.

Не пугает предпринимателя и статус будущих «бизнес-партнеров»:

"Ну и что, что они осужденные? У нас в деревнях в Хабаровском крае порядка 80% мужского населения имеют судимости — кто условные, кто реальные. Ну, так, наверное же лучше, если они после отбытия наказания будут заняты реальным делом, а не просто осядут здесь и будут болтаться без работы? В перспективе у нас ещё один проект — промышленный сбор дикоросов. Ждём, пока этот проект признают приоритетным. Нам уже сейчас нужны пчеловоды, плотники, трактористы. Хочу отметить, что в УФСИН сегодня очень хорошо налажена работа по сопровождению бывших осужденных. За их поведением наблюдают, они постоянно отмечаются. Такого, как было в 90-е годы прошлого века, нет — когда освободившиеся из заключения люди были предоставлены сами себе и чаще всего опять попадали за решетку. Лучше будет всем, если у них сразу будет своё дело», — считает Дмитрий Степанченко.

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Однако в социальных сетях жители Хабаровского края очень встревоженно отреагировали на идею Дмитрия Степанченко.

«Что и требовалось доказать! Всё, что ли? Миллионы россиян из Москвы и других регионов не едут уже на ДВ-гектары? Край будут заселять «зэками» и мигрантами? Нормально, что уж там!»

«Мне не очень хочется жить по соседству с поселениями «зэков». Я не верю, что они перевоспитаются все. Я считаю, что это очень опасное соседство».

«АРЧК ДВ можно распускать! Вот он — итог их более чем пятилетней работы: никому эти гектары, кроме зэков, не нужны. Да они и зэкам не нужны. Где обещанные миллионы переселенцев? Где развитие, где города на гектарах? Где всё это? Нет. И не будет!» — пишут хабаровчане.

Как сообщало ИА REGNUM, программу по выделению бесплатного дальневосточного гектара раскритиковали многочисленные дальневосточные, да и не только дальневосточные, эксперты. Программа «списана вскользь» с трудов Петра Столыпина, который жил в крестьянской, аграрной России. И земли по его программе давали крестьянам в Амурской области и Приморье — на хлебородных площадях. Однако нынешние развиватели ДФО из Москвы почему-то решили, что успех у россиян могут иметь гектары на вечной мерзлоте — в Якутии, на Колыме и на Чукотке.

Опрос ИА REGNUM, в котором приняли участие почти 35 тыс. жителей различных регионов России, показал, что о программе «Дальневосточный гектар» россияне знают. Но практически никто из них не желает ехать в необустроенный холодный регион, в котором нет ни инфраструктуры, ни условий для нормальной жизни.

Из 188,4 млн свободных дальневосточных гектаров оформлено только 45,7 тыс. Остальные остаются невостребованными.