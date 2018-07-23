Экс-сотрудников орловского МУПа оставили без денег, но с обещаниями

Орел, , 16:10 — REGNUM Бывшие сотрудники МУП «ПАТП-1» города Орла записали видеообращение у врио губернатору Орловской области Андрею Клычкову, в котором напомнили об обещании властей выплатить работникам компенсацию выходного пособия за апрель. Запись опубликовал на youtube-канале депутат Орловского горсовета Евгений Косогов 23 июля.

Рабочие напомнили, что уже обращались с этим вопросом к врио губернатора, и тогда им обещали выплаты после удачной реализации имущества МУПа. Однако бывшие сотрудники МУПа в «удачном» исходе сильно сомневаются.

Как сообщало ИА REGNUM, имущество орловского МУП «ПАТП-1», признанного банкротом в ноябре 2017 года, выставлено на аукцион единым лотом по стартовой цене в 127,7 млн рублей.

Добавим, что предприятие прекратило работу 15 января. Сотрудники были сокращены, причем долги по заработной плате людям не могли выплатить еще на протяжении нескольких недель после увольнения. Компенсацию же, по данным местных СМИ, выплатили лишь за март.

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