Deutsche Bank AG представит Узбекистану €500 млн

Ташкент, , 16:01 — REGNUM Немецкий банк Deutsche Bank AG и Национальный банк Узбекистана заключили инвестиционное соглашение на сумму €500 млн, сообщает 23 июля издание «Подробно.uz».

Средства будут направлены на кредитование проектов в различных отраслях экономики, в том числе в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства, медицины, металлургии и других направлений.

За счет средств Deutsche Bank AG будет профинансирован импорт из США, Китая, Кореи, Японии, Германии, Франции, Италии и Испании.

Напомним, в ноябре 2017 года Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана заключил несколько заемных соглашений с ведущими банками Германии на общую сумму €950 млн.

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