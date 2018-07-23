Почему граждане РФ стали предпочитать рубль доллару?

Москва, , 14:42 — REGNUM Мировая валютная ситуация в данный момент крайне нестабильна, поэтому стремление граждан РФ хранить сбережения в российском рубле вполне обоснованны, считает ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Аза Мигранян. Об этом она заявила корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 23 июля, комментируя опубликованную ранее статистику Центробанка.

«Люди предпочитают хранить деньги в рублях, потому что вспоминают, что при плавающем курсе риски достаточно высоки — это порождает нестабильность ситуации на валютном рынке, — пояснила экономист. — Колебания связаны с ценовой конъюнктурой на основные сырьевые продукты, с изменениями ситуации на мировом финансовом рынке, с индексами состояния экономики других государств».

По словам Азы Мигранян, население РФ после предыдущих финансовых кризисов понимает, что рисковать вкладами с иностранной валютой нет смысла.

«Пережив несколько валютных финансовых кризисов, население России поняло, что рисковать вкладами в иностранной валюте нет смысла, — отметила она. — Есть золотое правило: когда ты получаешь деньги и тратишь их в национальной валюте, хранить их в иностранной валюте — абсолютный нонсенс».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за последнее время граждане РФ стали покупать меньше иностранной валюты. Согласно статистике, представленной Центробанком, объём валютных вкладов граждан РФ в 2017 году сократился на 6,4 млрд долларов, в то время как депозиты в рублях выросли на 1 трлн рублей.

При этом на 1 июня объём вкладов населения в российских банках достиг 26,7 трлн рублей. Из них 21,2 трлн пришлось на рублёвые вклады, а 5,5 трлн — на валютные, доля которых сократилась с 28,4% до 20,6%.

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