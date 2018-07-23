Уборка ранних овощей началась в Ленобласти

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 14:32 — REGNUM Продолжительная теплая погода привела к достаточно раннему созреванию некоторых овощей в Ленинградской области. В связи с этим работники аграрного сектора раньше срока приступили к их уборке. Одновременно активно идет заготовка кормов в интересах животноводческой отрасли.

Как отмечают в областном правительстве, на 23 июля во Всеволожском, Ломоносовском и Лужском районах региона с 16 гектаров уже собрано 342 тонны скороспелых сортов капусты, 105 тонн свеклы и 28 тонн зелени. Средняя урожайность составила 221 центнер с гектара.

Напомним, в последние годы власти региона особое внимание уделяют развитию животноводства, в связи с чем необходимо развитие собственной кормовой базы.

Этим летом в Ленобласти многолетних трав заготовлено уже 74% от планового показателя, или 118% к уровню 2017 года.

«Заготовлено 564 тысяч тонн силоса, 61 тысяч тонн сенажа, 47 тысяч тонн сена. На одну голову скота уже запасено 12,7 центнеров кормовых единиц», — отметили в региональном правительстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016−17 годах непогода становилась причиной неурожая в Ленинградской области. После двух неурожайных лет власти Ленобласти решили взять курс на постепенный отказ от овощеводства (картофель, капуста, морковь) в пользу тех направлений, которые в меньшей степени зависят от погоды. Речь идет о животноводстве, в интересах которого будет всячески развиваться кормовая база.