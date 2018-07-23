Откажутся ли жители РФ от покупки товаров в заграничных интернет-магазинах?

Москва, , 13:20 — REGNUM Такие нововведения, как пошлина на покупки в заграничных интернет-магазинах, негативно скажутся на российских потребителях, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 23 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, показавшего, что 35% граждан РФ, которые сегодня покупают товары в зарубежных интернет-магазинах, откажутся от заказов, если порог беспошлинного ввоза снизится до 200 евро.

«Такие нововведения негативно скажутся на российских потребителях, — предупредил Хестанов. — Какая-то часть из них просто перестанет пользоваться этой возможностью, а какая-то заметно сократит свою потребительскую активность. Заранее путём опроса выяснить это, скорее всего, не получится. Скорее, после того, как это случится, подрастут цены и в российских магазинах, и это в какой-то степени нивелирует эффект от роста пошлин».

В этой связи экономист обратил внимание на то, как в своё время отреагировали на контрсанкции российские производители.

«Как только конкуренция уменьшилась, они тут же подняли цены, — заметил Хестанов. — Примерно до уровня, который был характерен для импортной продукции. Поэтому не стоит обольщаться. Свято место пусто не бывает».

Напомним, как стало известно 23 июля, холдинг «Ромир» провел опрос, который показал, что 35% граждан РФ, которые покупают товары в зарубежных интернет-магазинах, откажутся от заказов, если порог беспошлинного ввоза снизится до 200 евро. 22% участников опроса признались, что будут искать варианты, чтобы не платить пошлину в случае, если она будет введена, и только 9% респондентов готовы заказывать товары, несмотря на то, что им придётся платить новый сбор.

Отметим также, что в июне 2018 года появилась информация о том, что Федеральная таможенная служба обратилась в Министерство финансов РФ с предложением обложить пошлинами любую покупку, сделанную через интернет за рубежом, причём независимо от её стоимости.

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