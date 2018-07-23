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В Панаме засуха погубила урожай на $72 млн

Экономика

ООН продвигает в Центральной Америке программу по предотвращению последствий климатических катаклизмов в сельском хозяйстве

В Панаме засуха погубила урожай на $72 млн
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Потрескавшаяся земля

Панама, 23 июля 2018, 12:37 — REGNUM  Длящаяся последние два года засуха в Панаме привела к потерям урожая более чем на $72 млн, сообщает агентство Prensa Latina 23 июля.

Только в центральной провинции Лос-Сантос погибли 5230 гектаров кукурузы. В других районах из-за нехватки воды не взошел 281 гектар риса.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН разработала систему индекса сельскохозяйственного напряжения, которая позволит оценивать риски для продовольственной безопасности стран и вовремя принимать меры для предотвращения потерь. Эта система испытывается в Никарагуа, а вскоре будет применена и в Панаме.

Центральная Америка является одним из самых уязвимых для засухи регионов мира. Среди 15 стран, наиболее страдающих от засухи в сельском хозяйстве — Никарагуа, Сальвадор, Гондурас и Гватемала.

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Экономический кризис в странах Латинской Америки
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