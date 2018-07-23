Экономике РФ не хватит запаса прочности, чтобы пережить очередной кризис

Москва, , 12:23 — REGNUM В РФ не наблюдается серьёзных признаков ускорения экономического развития, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 23 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в 2017 году в России по сравнению с 2016 годом на 0,1% сократилось количество бедных граждан.

«Я не ставлю эти цифры под сомнение, но действительно снижение на 0,1% — это очень близко к тому, что называют изменениями в пределах статистической погрешности, — пояснил Колганов. — Говорить о каком-то существенном снижении бедности можно будет только при более существенных величинах этого показателя. Вообще говоря, рассуждать о какой-то устойчивой тенденции, когда за год изменение составляет 0,1%, я бы не стал».

По словам экономиста, говорить о более-менее значимых переменах можно будет тогда, когда динамика будет выражаться единицами процентов.

«Хотя бы одним процентом», — уточнил Колганов.

При этом экономист не исключил, что ситуация может измениться к лучшему, но эти изменения будут очень медленными и малозаметными, так как признаков значительного ускорения экономического развития и предпосылок для такого ускорения пока не просматривается.

«Плюс к этому всегда существует риск, что изменения мировой экономической конъюнктуры негативным образом повлияют на внутреннюю экономическую ситуацию, — добавил Колганов. — Это касается как сырьевого рынка, так и финансового. Это всё может обрушиться и нанести серьёзный ущерб российской экономике. К сожалению, запас прочности у экономики РФ не такой большой, чтобы можно было надеяться, что нас эти волны не захлестнут».

Также он подчеркнул, что российская экономика сохранила свою экспортную ориентацию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России за последние пять лет впервые сократилась доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Согласно данным Росстата, в 2017 году доходы ниже прожиточного минимума получали 13,2% населения Российской Федерации, или 19,3 млн человек. По сравнению с 2016 годом количество бедных граждан в России изменилось незначительно — всего 0,1% (с 19,5 млн до 19,3 млн граждан).

Читайте ранее в этом сюжете: В России стало меньше бедных – впервые за пятилетку