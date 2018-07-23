На ВЭФ-2018 Хабаровскому краю присвоят статус «региона – наставника»

Хабаровск, , 10:28 — REGNUM На IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдёт в сентябре во Владивостоке, Хабаровскому краю будет предложено присвоить статус региона-наставника для Дальнего Востока. Об этом заявила руководитель департамента поддержки кадрового обеспечения промышленного роста по направлению «Молодые профессионалы» АСИ по продвижению новых проектов Юлия Ханьжина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«На площадке ПМЭФ-2018 было подписано соглашение по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста с губернатором Сахалина. В рамках ВЭФ IV подписание соглашений с остальными субъектами ДФО. В том числе Хабаровскому краю будет предложено присвоение статуса «региона-наставника» для других субъектов Дальнего Востока», — сообщила Юлия Ханьжина.

Что выдающегося сделано в Хабаровском крае в плане привлечения кадров, для того, чтобы этот регион мог стать «наставником» для остальных дальневосточных субъектов, Ханьжина не сообщила.

По её словам, региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста реализуется в рамках стратегической инициативы АСИ «Кадровое обеспечение промышленного роста». Цель у этой инициативы — обеспечить промышленность страны высококвалифицированными кадрами до 2020 года. Для этого планируется трансформировать систему профессионального образования под требования реального сектора экономики. За счёт формирования качественных кадров отрасли экономики будут обеспечены работниками.

Сообщается также, что реализовывать идею планируют с помощью внедрения эффективных управленческих практик кадрового обеспечения в регионы, а также путём поддержки движения «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). Для этого заключается трехстороннее соглашение между АСИ, Worldskills Russia и регионом.

Как сообщало ИА REGNUM, на V Северной межрегиональной конференции, прошедшей в начале июня 2018 года в Хабаровске, независимые профсоюзы раскритиковали «Программу трудовой мобильности населения» для ДФО, которая, по сути, является ничем иным, как превращением Дальнего Востока в огромную «вахтовку».

"Вахтовики выгодны корпорациям, но этот метод губителен для Дальнего Востока, поскольку очень быстро сделает его пустынным», — подчеркнули представители профсоюзов.