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Материнский капитал с 2020 года будет индексироваться на уровень инфляции

Экономика

Объем субсидии составит примерно 470 тысячи рублей

Материнский капитал с 2020 года будет индексироваться на уровень инфляции
Карл Лемох. Новый член семьи. 1880-е

Москва, 23 июля 2018, 08:14 — REGNUM  Правительство России намерено вернуть индексацию материнского капитала с 2020 года, при этом будет учитываться уровень инфляции. Об этом со ссылкой на проект бюджета ПФР сообщает РБК.

В соответствии с документом, расходы федерального бюджета на индексацию составят 440 млрд рублей, а сумма материнского капитала возрастёт с нынешних 453 тыс. до 470 тыс. рублей. Такие показатели соответствуют прогнозу, сделанному ранее Минэкономразвития. По данным ведомства, инфляция в России в 2020 году составит 3,8%.

Добавим, программа предоставления маткапитала заработала в 2007 году. Тогда объем субсидии на улучшение жилищных условий, оплату обучения детей в пределах России или формирование накопительной трудовой пенсии матери составлял 250 тыс. рублей.

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Материнский капитал
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