Проект Западного обхода Краснодара передан в Главгосэкспертизу

Краснодар, , 17:31 — REGNUM Проект дальнего Западного обхода Краснодара передан на согласование в Главгосэкспертизу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Краснодарского края по итогам визита председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах.

Строительства магистрали, которая должна в обход Краснодара и зоны перспективной застройки обеспечить прямой подход к Крымскому мосту, планируют начать в 2019 году. Общая протяженность отрезка составит более 50 километров, здесь предусмотрены три транспортные развязки, четыре моста, десять путепроводов. Расчетная скорость движения на этом участке составит 120 километров в час.

Как отмечалось в ходе поездки, другой важный объект «Краснодар — Абинск — Новороссийск» будет связан с новой дорогой на Цемдолину.

«Таким образом, мы разведем транзит на два потока перед Краснодаром: один пойдет в сторону Новороссийска и Крыма, другой — на Джубгу и Сочи. Если мы реализуем эти проекты в ближайшие 3−5 лет, то Юг России получит совершенно иную экономику», — отметил Сергей Кельбах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в текущем, 2018 году, на Кубани запланировано строительство новой развязки в районе Геленджика. С 2019 года планируется начать строительство развязки из Геленджика в сторону Новороссийска.

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