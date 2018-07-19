Более 71 тыс. свердловчан не смогут выехать за границу из-за долгов

Екатеринбург, , 12:11 — REGNUM В Свердловской области 71 440 жителей региона не смогут выехать за границу из-за долгов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Общая сумма долга составляет более 58 млрд рублей. Среди распространённых задолженностей: невыплата алиментов, долги ЖКХ, административные штрафы ГИБДД, а также долги по налогам и кредитам.

Отметим, что ограничения связанные с выездом за рубеж касаются граждан, чья сумма задолженности составляет более 30 тыс. рублей и которые не исполнили в пятидневный срок обязательства по погашению кредита без уважительных причин. Если должник не начинает выплаты в течение двух месяцев, то ограничение по выезду за границу могут возникнуть при сумме долга свыше 10 тыс. рублей.

Напомним, что на конец мая 2018 года в Свердловской области судебные приставы исполнители вынесли 47 тыс. постановлений в отношении жителей региона об ограничении права выезда за границу из-за долгов, а общая сумма задолженности составляла порядка 42 млрд рублей.