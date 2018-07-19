Продлить или отменить? Субсидирование тарифов в ДФО оказалось под вопросом

Якутск, , 08:27 — REGNUM Предложение продлить меры по выравниванию энерготарифов на Дальнем Востоке привело к обратному результату: обсуждается их отмена. Об эффективности снижения стоимости электроэнергии предпринимателям ДФО спорят депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») и Министерство энергетики РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Федот Тумусов направил в Госдуму законопроект, которым предлагается продлить субсидирование энерготарифов до 2030 года (в регулирующем эту меру законе на данный момент прописан сроком прекращения льгот 2020 год). В пояснительной записке это предложение аргументировано.

«Экономия бюджета только в Якутии и только за прошлый год благодаря выравниваю тарифа в сравнении со среднероссийскими показателями составила 14,5 миллиарда рублей (из них 4,1 миллиарда — бюджетные). Тарифы у нас, напомню, выше среднероссийских в два раза. Сэкономленные средства пошли в том числе на повышение зарплат бюджетникам и поддержку семей. Тариф для юридических лиц в республике снизился на 58% (понятно, какую помощь мера оказывает бизнесу). В 2019 году потребление электричества должно вырасти на 15%. Сходная ситуация с чуть меньшими цифрами и во всех других регионах Дальнего Востока — а ведь мера действует только второй год», — заявил Федот Тумусов.

Он также подчёркивает, что льготы стимулируют экономическую активность крупных компаний, которые стали потреблять больше покупной энергии, а раньше частично генерировавали её самотсоятельно.

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«Очевидно, что выравнивание тарифов является эффективной мерой для поддержки Дальнего Востока», — уверен Федот Тумусов.

Между тем в Министерстве энергетики России, как оказалось, так не считают. В ведомстве пришли к выводу, что субсидирование энерготарифов не привело к существенным улучшениям макроэкономических показателей и росту потребления электроэнергии, а потому решение о продлении срока действия этого мехнизма принимать пока преждевременно.

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«Минэнерго России не поддерживает предложения по продлению действия механизма надбавки к цене на мощность, применяемую в ценовых зонах оптового рынка в целях доведения тарифов на электрическую энергию до среднероссийского уровня для потребителей Чукотского АО, Магаданской области, Камчатского края, Республики Саха (Якутия) и Сахалинской области», — цитирует Минэнерго ТАСС.

По мнению ведомства, в Якутии есть потенциал для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии без применения механизма выравнивания энерготарифов — путём присоединения Западного и Центрального энергорайонов республики к Единой энергетической системе (ЕЭС) России.

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Политолог и журналист из Якутии Виталий Обедин видит в спорах о нужности продления срока субсидирования энерготарифов в ДФО политическую подоплёку.

«Тумусов и «Справедливая Россия» выскочили внезапно с предложением о продлении проекта на 10 лет, ну, а в период региональных избирательных кампаний популистские инициативы надо рубить. Реальные экономические споры начнутся в 2019 году. Пока просто рано, полтора года прошло. Даже меньше, закон-то приняли летом 2017-го и задним числом распространили на весь год, с 1 января», — комментирует ситуацию эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о снижении тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей Дальнего Востока до среднероссийского уровня вступил в силу с 1 января 2017 года, но фактически предприниматели получили эту льготу задним числом только в августе.

В результате субсидирование снижения тарифов для юрлиц на Чукотке составило 70%, в Якутии — 51%, в Камчатском крае и Магаданской области — 38%, на Сахалине — на 35,5%.

Комментируя введение льготы, предприниматель и депутат Якутии Гаврил Парахин называл выравнивание энерготарифов большой поддержкой: «Это серьёзная статья расходов, которая существенно уменьшилась».