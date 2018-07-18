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Пушков: Как партнёр «Нафтогаз» полностью себя дискредитировал

Экономика

Российский сенатор прокомментировал предложение «Нафтогаза» о заключении мировой с «Газпромом»

Москва, 18 июля 2018, 23:59 — REGNUM  Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что зявления «Нафтогаза» о готовности пойти на мировую с «Газпромом» могут быть очередной уловкой Киева, чреватой для Москвы новыми судебными исками.

«Так называемая «мировая», на которую якобы готов пойти «Нафтогаз Украины» с «Газпромом», — не более, чем очередная уловка, чреватая новыми скандалами, новыми исками и новыми угрозами», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Он отметил, что «как партнёр Нафтогаз полностью дискредитирован». «Его переход к новым «военным действиям» — лишь вопрос времени», — считает Пушков.

Напомним, ранее сегодня глава «Нафтогаза» Андрея Коболев заявил, что в Киеве готовы рассмотреть мировое соглашение с «Газпромом» при условии, что это не помешает переговорам по новому транзитному контракту. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов позднее отказался комментировать данное заявление.

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Расторжение контрактов между «Нафтогазом» и «Газпромом»
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