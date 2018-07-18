В Узбекистане терминалы начали принимать карты UnionPay

Ташкент, , 14:13 — REGNUM В Узбекистане терминалы компании Uzcard начали принимать карты китайской платежной системы UnionPay International, сообщили 18 июля в пресс-службе узбекской компании.

Терминальная сеть Узбекистана насчитывает 150 тыс. POS-терминалов Uzcard. Кроме того, несколько банков республики уже сотрудничают с UnionPay.

Отметим, в ноябре 2017 года платежная система Китая UnionPay вышла через дочернюю компанию UnionPay International на европейский рынок. Первым банком в Европе, выпускающим карты UnionPay, стал португальский Banco Comercial Portugues.

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