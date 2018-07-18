Российская валюта предсказуемо дешевеет — обзор

Москва, , 13:57 — REGNUM Российская валюта предсказуемо дешевеет после проведения встречи между лидерами США и РФ на фоне укрепления доллара по всем фронтам. Об этом сообщил ИА REGNUM управляющий активами ICBF Алексей Федоренко.

По его словам, инвесторы активно закупали рубль и отечественные активы, делая ставку на позитивный итог встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, и после ее окончания стали фиксировать прибыль, закрывая позиции.

Помимо уже привычных операций Минфина в рамках бюджетного правила и низких нефтяных цен, давление на нацвалюту оказывает рост американской валюты, который происходит благодаря оптимистичным заявлениям главы ФРС США Джерома Пауэлла касательно будущего американской экономики.

За неделю нефть подешевела на 10% вследствие резкой смены настроений на рынке: страхи возможного дефицита предложения сменились опасениями касательно его возможного профицита. Саудиты продолжают наращивать добычу одновременно с ростом запасов сырья в США и появлением сигналов американского правительства о возможных послаблениях в отношении иранского экспорта.

В понедельник, 16 июля, начался налоговый период, в рамках которого экспортеры обменивают валютную выручку, что оказывает поддержку рублю и позволяет избежать худшего развития ситуации. В отсутствие сюрпризов ожидать волатильности курса не стоит: вероятнее всего, он продолжит находиться вблизи уровня в 63 рубля за доллар и 73,30 — за евро, отметил эксперт.

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