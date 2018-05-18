Душанбе, , 15:42 — REGNUM В первом квартале 2018 года внешний долг Таджикистана сократился на 0,7%, до $2,86 млрд, сообщает 18 мая телеграфное агентство «ТаджикТА» со ссылкой на агентство по статистике при президенте республики.

По данным ведомства, в структуре внешнего долга $2,7 млрд составляет государственный долг, $32 млн — долг по государственным гарантиям и $31,5 млн — долг предприятий, не имеющих гарантий государства.

Основным кредитором Таджикистана является Эксимбанк Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства финансов Таджикистана, по состоянию на 1 января 2018 года внешний долг республики составлял $3,67 млрд или 51,4% ВВП страны. Внутренний долг республики составил $770 млн.

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