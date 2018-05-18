Комплекс зданий для полиции Нижегородской области обойдётся 371 млн рублей

с. Дивеево, Нижегородская область, , 13:43 — REGNUM Главное Управление Министерства внутренних дел РФ по Нижегородской области 13 июня 2018 года определит подрядчика, который возведёт комплекс зданий для нужд правоохранительных органов в селе Дивеево одноимённого района. На эти цели из федерального бюджета выделено 371 761 600 рублей. Приём заявок от потенциальных застройщиков начат 18 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Победитель тендера должен будет начать строительство не позднее пяти дней с момента подписания актов передачи строительной площадки, проектной и исходно-разрешительной документации на объекты. Завершить строительство планируется не позднее 1 ноября 2019 года.

«Участок проектируемого строительства находится в с. Дивеево Дивеевского района Нижегородской области в районе д. 21 по ул. Южной», «Отведенный под строительство земельный участок, площадью 1,8552 га (кадастровый номер 52:55:0080009:2346), принадлежит ГУ МВД РФ по Нижегородской области на праве постоянного (бессрочного) пользования от 30.08.2017 года», — отмечается в техническом задании к тендеру.

Участок относится к земля населённых пунктов. На нём запланировано возвести трёхэтажное административное здание с чердаком общей площадью 3 117,9 кв. м, одноэтажное здание изолятора временного содержания общей площадью 601,8 кв. м, двухэтажный спортивный корпус с тиром для пулевой стрельбы на 50 метров, теплый гараж-стоянку, два контрольно-пропускных пункта и помещения для содержания четырёх служебных собак

Напомним, ранее был объявлен тендер на строительство служебного общежития для сотрудников ОВД Нижнего Новгорода, запланированного с 2012 года. Итоги аукциона от ГУ МВД по Нижегородской области подведут 25 мая 2018 года. Начальная цена лота — 174 349 100 рублей, средства также выделит федеральный бюджет.

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