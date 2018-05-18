Поезду Москва-Алма-Ата угрожает разрушенный сборщиками металлолома мост

Астана, , 11:47 — REGNUM Сборщики металлолома разрушили основание 70-метровой трубы, находящейся на территории бывшего свинцового завода, а также заводского моста, расположенного над железнодорожными путями. Именно здесь проходят поезда по направлению Арысь, Туркестан и Москва.

Предприятие, производившее снаряды и пули для фронта в годы Великой Отечественной, было гордостью региона. Чимкентский свинцовый завод в 70-е годы поставлял свою продукцию в 30 стран мира. В сентябре 1974 года на Лейпцигской ярмарке произведенному на заводе свинцу высокой чистоты марки С-000 была присвоена Золотая медаль.

В 1999 году на базе завода было создано частное предприятие. В последние годы существования завод, принадлежавший АО «Южполиметалл», перерабатывал свинцовую пыль — побочный продукт медно-плавильного завода «Казахмыс» в Балхаше. В 2011 году по инициативе администрации города был выпущен приказ о переносе предприятия за городскую черту. У завода отобрали лицензию на выбросы. Завод закрылся, но не переехал.

Не удалось создать на территории завода и индустриальную зону. По информации пресс-службы областной администрации, с 2011 года между АО «Южполиметалл» и основным его кредитором АО «ForteBank» (на момент выдачи кредита именовавшегося АО «Альянс Банк») идут судебные тяжбы на предмет задолженности предприятия перед финансовой организацией на сумму в 85 млн долларов.

Аварийная труба, находящаяся на территории завода, как и мост, не могут быть демонтированы именно по этой причине: как и остальное имущество предприятия, они заложены в банке.

«Нас в первую очередь волнует мост над железнодорожным переездом. Мы направляем письма в КТЖ, чтобы решить этот вопрос. А после будем думать о сносе трубы», — заявил руководитель управления по ЧС по г. Чимкенту Мадияр Жаксыбаев.

Несмотря на то, что банк не возражает против сноса объектов, все еще остается нерешенным основной вопрос: кто должен оплачивать расходы по сносу.

Пока о полуразрушенной 70-метровой заводской трубе в городе шутят, что Чимкент наконец-то обзавелся своей падающей башней.