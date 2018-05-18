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Оценку «удовлетворительно» экономике РФ поставили 52% граждан

Экономика

35% граждан России считают экономическую ситуацию в стране плохой

Москва, 18 мая 2018, 11:40 — REGNUM  Удовлетворительной назвали экономическую ситуацию в России более половины опрошенных респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого фондом «Общественное мнение».

После обработки 1,5 тыс. анкет из 104 городов страны выяснилось, что 35% граждан России считают экономическую ситуацию в стране плохой, а хорошей — лишь 8%.

Оценку «удовлетворительно» экономике РФ поставили 52% опрошенных.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая были опубликованы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Согласно результатам опроса, 19% опрошенных жителей России могут позволить себе купить бытовую технику и мебель. Только 2% сообщили, что могут приобрести автомобиль, квартиру или дачу, а 20% жителей страны средств хватает лишь на еду.

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Социологические опросы
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