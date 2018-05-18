Правительству предложили разработать программу строительства молодежных ЖК

Москва, , 10:21 — REGNUM Молодые парламентарии предлагают начать строительство молодежных жилищных комплексов (МЖК) и создать условия для льготного приобретения там жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

Кроме того, правительству предлагается разработать программу льготного кредитования для МЖК, в том числе предусмотреть возможность возмещения части затрат на уплату процентной ставки.

На заседании советов палат молодежного парламента при Госдуме и Совфеде напомнили, что в 2012 году в Бурятии была разработана программа по обеспечению жильем молодежи, ее участниками являются молодые семьи в возрасте до 30 лет., состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных ученых и являющихся платежеспособными.

В регионах уже сформировалось законодательство, направленное на содействие молодым семьям в улучшении жилищных условиях, однако, указали молодые законодатели, меры поддержки зависят от региональных бюджетов, что приводит к неравенству молодых граждан при реализации права на улучшение жилищных условий.