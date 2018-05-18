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ДФО заполоняют «космические овощи»? На Сахалине помидоры по 850 рублей

Экономика

На ценниках написано «Узбекистан», но, учитывая опыт Колымы, сахалинцы сомневаются

ДФО заполоняют «космические овощи»? На Сахалине помидоры по 850 рублей
Иллюстрация: Илья Каверин
На Сахалине в продаже появились помидоры по 850 рублей

Южно-Сахалинск, 18 мая 2018, 06:31 — REGNUM  На Сахалине в продажу поступили помидоры по 850 рублей за килограмм. Ценники извещают, что овощи выращены в Узбекистане. Однако учитывая опыт другого дальневосточного региона — Магаданской области — где морковь по цене от 722 до 879 рублей за килограмм оказалась не краснодарской, как оповещали ценники, а неизвестного происхождения, а местные жители пришли к выводу, что тривиальный овощ за такие деньги мог быть выращен только на орбитальной станции, сахалинцы теперь тоже сомневаются: а не из космоса ли пожаловали на острова помидоры? — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В отличие от Колымы, на Сахалине то ли «космические», то ли и правда узбекские помидоры по «космической» цене мирно соседствуют с овощами, произведенными в региональном тепличном хозяйстве. Можно купить огурцы по 130 и 250 рублей, помидоры по 110 и 130 рублей за килограмм, перцы за 300 рублей.

Цена на узбекские помидоры, судя по всему, обусловлена дорогой доставкой. Однако — вопрос: где выращены эти помидоры. Если верить доступной в интернете информации, томатов в Узбекистане собирают очень много, их там убирают комбайнами. Они очень вкусные, особенно сорта «юсуповские». Но зимой в открытом грунте помидоры не растут даже в Узбекистане. Скороспелые сорта вызревают 40 — 55 дней, обычные — до 90 дней. Первые помидоры высевают в апреле. На календаре — середина мая. Так что, помидоры то ли из Узбекистана, то ли из космоса, привезенные на Сахалин, либо не узбекские, либо тепличные. А если тепличные — то какой смысл тратить бешеные деньги на товар, который производится на Сахалине, в таких же теплицах, но стоит в разы дешевле?

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в магазинах Колымы появилась морковь по цене от 722 — до 879 рублей за килограмм. Цена обычного овоща возмутила колымчан. Общественники, блогеры и журналисты стали выяснять происхождение «золотой» моркови, которую на ценниках преподносили, как «уроженку» Краснодарского края. Однако, связавшись с поставщиками на Кубани, колымчане выяснили, что морковь там еще даже не поспела. В результате жители Магаданской области пришли к выводу. Что морковь, которую продают за такие деньги, могла быть выращена только в космосе — на какой-нибудь орбитальной станции.

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