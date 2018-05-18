ДФО заполоняют «космические овощи»? На Сахалине помидоры по 850 рублей

Южно-Сахалинск, , 06:31 — REGNUM На Сахалине в продажу поступили помидоры по 850 рублей за килограмм. Ценники извещают, что овощи выращены в Узбекистане. Однако учитывая опыт другого дальневосточного региона — Магаданской области — где морковь по цене от 722 до 879 рублей за килограмм оказалась не краснодарской, как оповещали ценники, а неизвестного происхождения, а местные жители пришли к выводу, что тривиальный овощ за такие деньги мог быть выращен только на орбитальной станции, сахалинцы теперь тоже сомневаются: а не из космоса ли пожаловали на острова помидоры? — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: «Выращена в космосе»: Колыма выясняет происхождение моркови по 722 рубля

В отличие от Колымы, на Сахалине то ли «космические», то ли и правда узбекские помидоры по «космической» цене мирно соседствуют с овощами, произведенными в региональном тепличном хозяйстве. Можно купить огурцы по 130 и 250 рублей, помидоры по 110 и 130 рублей за килограмм, перцы за 300 рублей.

Цена на узбекские помидоры, судя по всему, обусловлена дорогой доставкой. Однако — вопрос: где выращены эти помидоры. Если верить доступной в интернете информации, томатов в Узбекистане собирают очень много, их там убирают комбайнами. Они очень вкусные, особенно сорта «юсуповские». Но зимой в открытом грунте помидоры не растут даже в Узбекистане. Скороспелые сорта вызревают 40 — 55 дней, обычные — до 90 дней. Первые помидоры высевают в апреле. На календаре — середина мая. Так что, помидоры то ли из Узбекистана, то ли из космоса, привезенные на Сахалин, либо не узбекские, либо тепличные. А если тепличные — то какой смысл тратить бешеные деньги на товар, который производится на Сахалине, в таких же теплицах, но стоит в разы дешевле?

Читайте также: Озверели! Продукты питания в Магадане в разы дороже, чем по России

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в магазинах Колымы появилась морковь по цене от 722 — до 879 рублей за килограмм. Цена обычного овоща возмутила колымчан. Общественники, блогеры и журналисты стали выяснять происхождение «золотой» моркови, которую на ценниках преподносили, как «уроженку» Краснодарского края. Однако, связавшись с поставщиками на Кубани, колымчане выяснили, что морковь там еще даже не поспела. В результате жители Магаданской области пришли к выводу. Что морковь, которую продают за такие деньги, могла быть выращена только в космосе — на какой-нибудь орбитальной станции.