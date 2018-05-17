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В США стартовали «мирные переговоры» по торговой войне с Китаем

Экономика

Делегацию США возглавляет министр финансов Стивен Мнучин

Вашингтон, 17 мая 2018, 23:08 — REGNUM  Второй раунд двусторонних переговоров по вопросам торговли между Соединенными Штатами и Китаем проходит в Вашингтоне, 17 мая передает агентство Reuters.

Подробности обсуждений, связанных с идущей с марта «торговой войной» между США и КНР, пока не раскрываются. Делегацию США возглавляет министр финансов Стивен Мнучин, уже участвовавший в первом раунде «мирных переговоров» в Пекине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 мая президент США Дональд Трамп параллельно с ведущимися переговорами успел прокомментировать торговую политику Китая. Американский президент заявил журналистам, что Китай «очень избалован» свободной торговлей и долгие годы «разрывал» экономику США.

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Торговая война между Китаем и США
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