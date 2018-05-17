Путин: 1,5 трл рублей на гособоронзаказ надо расходовать рационально

Сочи, Краснодарский край, , 18:37 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал к крайне рациональному использованию выделенных на государственный оборонный заказ 1,5 трлн рублей. Такое заявление Путин сделал сегодня, 17 мая, в своей резиденции Бочаров ручей в ходе военного совещания.

«В 2018 году по линии Минобороны на гособоронзаказ было выделено почти 1,5 трлн рублей. Сумма весьма значительная, и эти ресурсы должны быть использованы максимально рационально», — сказал российский лидер.

При этом Путин призвал не снижать набранные высокие темы переоснащения российской армии и флота. Исполнение государственного оборонного заказа должно осуществляться в срок.

«Обращу внимание, на всех исполнителях лежит персональная ответственность строго соблюдать как сроки изготовления оружия и техники, так и утвержденный график поставок. Таким образом поддержать набранные за последние годы высокие темпы перевооружения армии и флота», — подчеркнул президент России.

Также Путин напомнил, что в 2018 году продолжится перевооружение зенитно-ракетных войск на системы С-400 и комплексы «Панцирь-С».

"Прошу командующего Воздушно-космическими силами, руководителей ведущих предприятий ОПК в авиационной и ракетно-космической областях подробно доложить сегодня, как решаются поставленные задачи. Все ли идет по плану», — сказал президент.