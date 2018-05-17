Торговые споры Китая и США открывают для России новые рынки

Москва, , 16:46 — REGNUM Торговые споры Китая и США и ввод ими заградительных пошлин создаёт дополнительную нишу для российских производителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Монкевич.

«Торговые споры Пекина и Вашингтона отражаются на сельскохозяйственной продукции, которую Китай импортирует из США. В рамках ответных мер на протекционизм США Китай ввел заградительные пошлины на ввоз отдельных видов сельхозтоваров из этой страны. В результате американские компании вынуждены перенаправлять свои суда с экспортной продукцией в другие страны. В частности, таким образом уже поступают экспортёры сои», — заявил Монкевич.

Между тем соевые бобы является основной экспортной группой российских товаров, поставляемых в Китай, отметил он.

«Уход с рынка КНР американских конкурентов создаст дополнительную нишу для российских игроков. Кроме того, в 2018 году Китай снял запреты на поставку пшеницы из отдельных регионов России, что создаёт предпосылки для наращивания объемов поставок и этой продукции в КНР. Очевидно, что ещё через год рекорд по объёмам экспорта российской сельхозпродукции в Китай может быть обновлен», — указал эксперт.

Повышение спроса на продукцию российского АПК в КНР окажет ещё один очень важный эффект на отечественную экономику — а именно поспособствует росту инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного сектора РФ для китайского бизнеса.

Уже сейчас Россию активно посещают делегации из КНР, которые изучают инвестиционные возможности самых разных секторов экономики, отметил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей.

«Это связано с ростом издержек производства в КНР, где в последнее время значительно увеличилась стоимость рабочей силы. В результате китайскому бизнесу становятся более интересны производственные проекты за рубежом, в том числе и в России, где, например, ниже расходы на газ и электричество. Поэтому сельскохозяйственный сектор, ориентированный на рынки КНР, станет весьма привлекательным для китайских инвесторов», — пояснил он.

В целом можно говорить о том, что рост объёмов поставок российской сельхозпродукции в КНР создаст основу для дальнейшего развития российского АПК, поскольку «это огромный рынок сбыта, на котором сложились все предпосылки для дальнейшего наращивания объёмов поставок сельхозпродукции в Китай», заключил Монкевич.

По данным Россельхознадзора, экспорт российской сельскохозяйственной продукции в Китай с 1 июля 2017 года по 15 мая 2018 года составил 1,231 млн тонн, что составило абсолютный рекорд в истории современной России.