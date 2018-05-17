В Казахстане жители сел в 10 раз меньше покупают товаров, чем горожане

Астана, , 15:46 — REGNUM В апреле объем розничной торговли в Казахстане составил 739,5 млрд тенге (139,94 млрд), что на 1,1% больше, чем в марте, сообщает 17 мая аналитический портал Ranking со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

В сельской местности, где проживает 43% населения Казахстана, объем розничной торговли составил всего 7,6% от общего объема по республике. По версии издания, низкие показатели розничных продаж на селе свидетельствуют о слабом контроле торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2018 года объем розничной торговли в Казахстане составил 2,73 трлн тенге ($8,33 млрд), что на 5,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане объем розничной торговли увеличился почти на 5%