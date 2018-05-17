Киберпреступники успешно атакуют мексиканские банки

Мехико, , 15:29 — REGNUM Центральный банк Мексики продолжает подвергаться атакам со стороны киберпреступников, сообщает агентство Prensa Latina 17 со ссылкой на заявление главы банка Алехандро Диаса де Леона.

По его словам, предыдущая атака была направлена на сумму 300 млн мексиканских песо (более $16 млн). От киберпреступников пострадали в общей сложности три банка, биржа и сберегательный банк.

Сумма, указанная Диасом де Леоном, расходится со словами вице-председателя Ассоциации банков Мексики Луиса Роблеса, который оценил похищенную сумму в 100 млн песо.