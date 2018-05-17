Четверг, 17 Мая 2018 года
14:34:26 МСК

Глава ОПЕК обсудит энергетику на Петербургском экономическом форуме

Экономика

Мохаммед Баркиндо примет участие в панельной сессии «Энергетическая трансформация»

Санкт-Петербург, 17 мая 2018, 14:23 — REGNUM  Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо приедет в Петербург на международный экономический форум (ПМЭФ) и примет участие в панельной сессии «Энергетическая трансформация». Об этом в четверг, 17 мая, ИА REGNUM сообщили организаторы ПМЭФ.

Дискуссия об энергетике будет весьма «статусной» — участие в ней, кроме главы ОПЕК и министра энергетики России (сейчас исполняющим обязанности министра является Александр Новак) примут также руководители Royal Dutch Shell Plc, BP и IHS Markit.

«Дискуссия будет посвящена растущим трансформациям мировой экономики и роли энергетики в этом процессе. Революция во взаимодействии бизнеса и потребителя означает, что мы все должны адаптироваться или безнадежно отстать», — сообщили организаторы ПМЭФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ПМЭФ пройдет в 2018 году с 24 по 26 мая в Санкт-Петербурге. Ожидается, что форум приедут делегации Франции, Японии, Швейцарии и Катара. Запланирован приезд японского премьер-министра Синдзо Абэ и главы Франции Эммануэля Макрона.

Ключевой темой ПМЭФ-2018 станет создание «экономики доверия» между игроками рынка, населением и государством.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Петербургский международный экономический форум
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить