Глава ОПЕК обсудит энергетику на Петербургском экономическом форуме

Санкт-Петербург, , 14:23 — REGNUM Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо приедет в Петербург на международный экономический форум (ПМЭФ) и примет участие в панельной сессии «Энергетическая трансформация». Об этом в четверг, 17 мая, ИА REGNUM сообщили организаторы ПМЭФ.

Дискуссия об энергетике будет весьма «статусной» — участие в ней, кроме главы ОПЕК и министра энергетики России (сейчас исполняющим обязанности министра является Александр Новак) примут также руководители Royal Dutch Shell Plc, BP и IHS Markit.

«Дискуссия будет посвящена растущим трансформациям мировой экономики и роли энергетики в этом процессе. Революция во взаимодействии бизнеса и потребителя означает, что мы все должны адаптироваться или безнадежно отстать», — сообщили организаторы ПМЭФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ПМЭФ пройдет в 2018 году с 24 по 26 мая в Санкт-Петербурге. Ожидается, что форум приедут делегации Франции, Японии, Швейцарии и Катара. Запланирован приезд японского премьер-министра Синдзо Абэ и главы Франции Эммануэля Макрона.

Ключевой темой ПМЭФ-2018 станет создание «экономики доверия» между игроками рынка, населением и государством.