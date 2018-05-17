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Узбекистан планирует развивать исламские финансы

Экономика

Главным партнером республики станет Исламский банк развития

Ташкент, 17 мая 2018, 13:21 — REGNUM  Министерство финансов Узбекистана подготовило проект постановления президента, который направлен на создание исламского банковского дела и финансов в стране, сообщает 17 мая «Sputnik Узбекистан».

Планируется, что главным партнером республики станет Исламский банк развития. В документе отмечается, что в Узбекистане есть спрос на финансовые услуги, не обремененные процентной ставкой. В случае принятия документа будет создана комиссия по разработке и внедрению принципов исламского банковского дела и финансов.

Как сообщало ИА REGNUM, Исламский банк развития реализует в Узбекистане ряд проектов. В частности, финансовая организация предоставила республике кредит на установку потребителям счетчиков электроэнергии и газа.

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Экономика Узбекистана
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