Росстат: Число «бедных» в России в 2017 году сократилось на 0,1%

Москва, , 00:04 — REGNUM Численность российских граждан с доходами ниже прожиточного минимум в 2017 году составила 19,3 млн человек, или 13,2% населения Российской Федерации. Такие данные привел 16 мая Федеральная служба государственной статистики. (Росстат).

Согласно этим данным, количество бедных граждан России по сравнению с 2016 годом изменилось незначительно. В 2016 году таких, по данным Росстата было 19,5 млн человек (13,3% населения), а в 2017 — 19,3 млн человек (13,2% населения). Изменение — всего 0,1%.

Стоит отметить, что ещё в IV квартале 2017 года прожиточный минимум для всего населения составлял 9786 рублей, а с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда был приравнен к прожиточному минимуму трудоспособного населения за II квартал 2017 года и сейчас составляет 11 163 руб.

Стоит отметить, что величина прожиточного минимума — это довольно условный показатель, так как он содержит в себе некий минимум социальных благ и услуг, конкретный набор которых описан в потребительской корзине. Собственно на прожиточный минимум гражданин может разве что не умереть с голоду и оплатить коммунальные услуги, чтобы не потерять жильё (если такое имеется).