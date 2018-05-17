Рубль может предпринять новые попытки роста

Москва, , 09:00 — REGNUM После утренних попыток ослабления рубль перехватил инициативу и перешел в наступление, заметно ускорив подъем 16 мая ближе к концу сессии. По итогам торгов доллар лишился 1%, достигнув области 61,50 руб. Евро просел на 1,3%, опустившись ниже отметки 73 руб. впервые с 9 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

«По сути, никаких значимых катализаторов всплеска покупок рубля не наблюдалось. Разве что спекулянты решили прикупить подешевевшую валюту и воспользовались новым рывком котировок нефти вверх. Brent, которая в первой половине дня подавала коррективные сигналы, вернулась выше отметки $79 на сокращении запасов в США по данным минэнерго», — отметил эксперт.

Фундаментальная картина не изменилась — рубль остается слабым и подверженным рискам, в том числе санкционным. В краткосрочной перспективе российская валюта может предпринять новые попытки роста, особенно в паре с евро, но ближе к концу недели шансов на более глубокое восстановление будет все меньше, если, конечно, нефть не рванет выше $80 за баррель.

«В этом случае, несмотря на отвязку от черного золота, рубль не сможет остаться равнодушным. Ближайшая нисходящая цель пары доллар/рубль проходит на отметке 61,30 рубля, которая преграждает путь к 61 рублю», — считает эксперт.

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