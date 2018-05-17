В Нижегородской области «вспомнили» о социальных сиделках

Нижний Новгород, , 06:42 — REGNUM В Нижегородской области перечень работников организаций социального обслуживания, находящихся в ведении региона, дополнили двумя должностями и установили для них минимальные должностные оклады. Сиделке из госучреждения в регионе, после вступления в силу изменений, не могут устанавливать оклад менее 7 502 рублей при повышающем коэффициенте 1, также как и помощнику по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующий законопроект внесён областным министерством социальной политики и до 21 мая 2018 года проходит общественные обсуждения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Перечень дополнен с целью «единого подхода к определению условий оплаты труда по должностям работников, непосредственно оказывающих услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам в организациях социального обслуживания», которые находятся в подчинении региона и правительства региона.

По данным Нижегородстата, средняя заработная плата социальных работников в государственных и муниципальных учреждениях за первый квартал 2018 года составила в регионе 29 438 рублей при средней по области 30 034 рубля. В Нижнем Новгороде зарплата в этой отрасли была ещё меньше — 26 564 рубля.

Напомним, по майским указам президента РФ от 2012 года оплата труда ряда бюджетных специальностей должна быть не менее средней по региону. Работники социальной сферы также попали в «майский» перечень.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2018 года депутаты в бюджет области внесли поправки, увеличив доходную часть на 284,5 млн рублей федеральных дотаций. Они пойдут на повышение зарплаты бюджетников с 1 мая 2018 года. В начале мая вступили в силу поправки, по которым минимальный размер оплаты труда должен соответствовать прожиточному минимуму, то есть быть не менее 11 163 рублей.