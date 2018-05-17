Новый международный аэропорт Пекина будет запущен уже в сентябре 2019 года

Пекин, , 04:46 — REGNUM Строительство первой очереди нового международного аэропорта Пекина полностью будет завершено к концу 2018 года и будет принят в эксплуатацию на полную мощность к сентябрю 2019 года, сообщили местные власти, передает 16 мая агентство Синьхуа.

В пекинском муниципальном комитете по вопросам жилья и развития городских и сельских районов заявили, что строительство аэропорта проходит гладко. Терминал уже завершён, идет внутренняя отделка и установка оборудования.

Площадь терминала насчитывает 700 тыс. квадратных метров. Таким образом, к 2019 году Пекин приобретет дополнительно четыре взлетно-посадочные полосы, а также места парковки 268 самолетов, как только аэропорт будет запущен в эксплуатацию.

Творческие дизайнерские решения были применены для удобства пассажиров. В частности, была максимально сокращена дистанция между местом регистрации и местом посадки, и уменьшено время на сдачу багажа, отметили в комитете.

Аэропорт расположен в 46 км к югу от центра Пекина. Он построен для того, чтобы снять нагрузку с перегруженного Пекинского столичного международного аэропорта, расположенного в северном пригороде китайской столицы. Новый аэропорт разместился на пересечении пекинского района Дасин и городом Ланфан провинции Хэбэй.

Как сообщало ИА REGNUM, новый воздушный терминал Пекина станет самым большим в мире. Первая очередь, как сообщалось ранее, будет сдана в эксплуатацию уже в 2019 и будет насчитывать 4 полосы, обеспечивая пассажиропоток в количестве 45 млн человек ежегодно. К 2025 году будет завершена вторая очередь строительства, в результате чего пассажиропоток увеличится до 72 млн пассажиров. К 2040 году пропускная способность достигнет 100 млн пассажиров ежегодно.

Читайте также: Новый аэропорт Пекина станет самым большим в мире

Читайте ранее в этом сюжете: В китайском Синьцзяне запущен в эксплуатацию двадцатый по счету аэропорт