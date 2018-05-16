Исход инвесторов из Литвы – Barclays начинает массовые увольнения

Вильнюс, , 15:52 — REGNUM Британский банк Barclays сегодня, 16 мая, начал увольнять часть своих работников — в Литве аннулируется 285 рабочих мест, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«После длившихся 30 дней консультаций с рабочим советом Barclays принял решение перенести 244 рабочих места из Литвы в другие страны по всему миру, в том числе в Великобританию, США и Индию. Еще 41 рабочее место будет упразднено», — говорится в заявлении компании.

По данным источников литовской деловой газеты Verslo žinios, об упразднении рабочих мест работники были информированы сегодня утром.

О планах банках сократить объемы деятельности в Литве стало известно в апреле. Тогда банк уверял, что изменения связаны не с бизнес-климатом в Литве, а со стратегическими решениями корпорации.

«Ссылаясь на долговременную всемирную стратегию Barclays и желая гарантировать высочайшее качество бизнеса и услуг, мы постоянно пересматриваем свою деятельность. Один из шагов в ходе осуществления глобальной стратегии — упомянутое решение перенести часть рабочих мест из Литвы, чтобы лучше согласовывать их функции с деятельностью других локаций и повышать эффективность между командами, работающими с похожими процессами и услугами. Я бы хотел подчеркнуть, что банк Barclays полностью доволен инвестиционным климатом Литвы, высококвалифицированными работниками и развитой инфраструктурой услуг, поэтому это решение напрямую не связано со страной», — утверждает исполнительный директор Операционного центра Barclays в Литве Мариано Андраде Гонзалез.

Принятое решение затронет рабочие места, связанные с инфраструктурой технологий, обработкой трансакций личного банковского дела, развитием мобильных технологий, глобальной безопасностью, технологиями общего пользования Barclays и управлением ИТ-компонентами в Великобритании. Изменения начнут осуществляться в июне и продлятся до конца 2018 года. Также в этот период все работники будут работать в одном здании — сотрудники, работающие в бизнес-центре Gama, будут переселены в бизнес-центр Green Hall. Этот переезд планируется закончить до конца октября.

«За 8 лет работы в Литве компания инвестировала у углубление знаний работников, обучение, передачу опыта и повышение квалификации более 2,3 млн евро. Мы уверены, что вырастили высококвалифицированных специалистов, которые будут пользоваться спросом на рынке труда, а потенциальные работодатели захотят за них побороться», — сказал Гонзалез.

Он подчеркивает, что будут гарантированы все правовые и финансовые обязательства предприятия перед работниками.

По его словам, начавшийся пересмотр деятельности Barclays будет и дальше продолжаться.

«Этот процесс может и в будущем оказывать влияние на наш бизнес в Литве, но я хотел бы подчеркнуть, что на этом этапе больше ничего не подтверждено. Если в будущем будут важные изменения, мы обязательно информируем», — сказал он.

В Литве в последнее время заметно двустороннее движение корпораций: одни начинают открывать филиалы в Литве, другие сокращают число рабочих место или уходят из страны.

Недавно громче всего прозвучало решение британского банка Barclays сократить масштабы деятельности в Литве.

Летом 2017 года была получена информация о том, что в Вильнюсе закрывается центр услуг американской страховой компании AIG. Позже в сентябре компания Teleperformance LT, обслуживающая клиентов по телефону, сообщила, что по экономическим причинам на три четверти сокращается число работников. В начале октября 2017 года финский производитель технического волокна Ahlstrom-Munksjo сообщил, что закрывает центр услуг.

По словам экспертов, это нормальное последствие смены стратегий корпораций, и уход нескользких компаний не остудил рынок труда.

15 мая свое бюро в Вильнюсе открыла компания, администрирующая систему интернет-резервации гостиниц Booking.com. За пять лет она планирует создать в Литве 900 рабочих мест. Между тем американская компания управления бизнес-процессами и автоматизацией Cognizant в конце 2017 года сообщила, что намерена расшириться в Литве. Конкретных планов развития компания не представила, но утверждается, что ее отделение может стать одним из крупнейших центров услуг в Литве.

Кроме того отделение глобальных услуг Danske Bank планирует в этом году в Литве нанять 400 человек, центр услуг банка SEB — 180, Swedbank — 100. Также за год в Каунас пришли несколько голландских компанией, компания Continental решила в ближайшие пять лет инвестировать 95 млн евро в новый завод по производству электронных компонентов в Каунасской свободной экономической зоне и создать 1000 новых рабочих мест.

Также свое бюро учредила американская компания Bazaarvoice, которая планирует в этом году сформировать команду из 60−80 работников. Есть и другие иностранные компании, которые в последнее время решили открыть в Литве свои офисы и нанять минимум по 50 работников.

Если говорить о центрах услуг, агентство Investuok Lietuvoje в этой сфере продолжает рисовать положительную траекторию. По данным агентства, в 2017 году число работников центров услуг выросло на 13%, по сравнению с 2016 годом. Вместе с тем было запланировано учредить 2 620 новых рабочих мест, половину из них планируют создать новинки рынка, другую половину — старожилы.

Сейчас в центрах услуг работает около 15 000 человек, а согласно объявленным планам предприятий, через пару лет их число вырастет до 19 000.