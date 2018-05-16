В Киргизии объемы импорта превышают экспорт в 3,2 раза

Бишкек, , 14:47 — REGNUM В январе — апреле 2018 года рост валового внутреннего продукта Киргизии составил 1,3%, а номинальный объем ВВП — в сумме 132,7 млрд сомов (более 119,5 млрд рублей). Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов со ссылкой на данные нацстаткома республики.

В этот же период индекс потребительских цен вырос на 0,6%, а учетный курс доллара США по отношению к национальной валюте Киргизии увеличился на 1,9% и по состоянию на конец апреля 2018 года достиг 68,78 сома за $1.

Объемы производства промышленной продукции за четыре месяца, минувшие сначала года снизились на 1%. При этом наиболее сильный спад наблюдался в сфере добычи полезных ископаемых — на 19,4%. Вместе с тем, наблюдалось увеличение на 3,6% в энергетическом секторе.

Объем производства продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства составил около 31 млрд сомов (27,9 млрд рублей), а его рост — 1,7%. Общий объем валовой продукции строительства за январь — апрель 2018 года превысил 24,1 млрд сомов (свыше 21,7 млрд рублей), а его рост — 5%. В сфере услуг реальный рост достиг 1,7%.

Внешнеторговый оборот Киргизии в первом квартале 2018 года составил $1,56 млрд (96,6 млрд рублей) и увеличился по сравнению аналогичным периодом 2017 года на 19,7%. При этом экспорт киргизстанской продукции упал на 12,7% и составил лишь $372 млн (23 млрд рублей), а импорт зарубежных товаров вырос на 35,4% и достиг $1 млрд 188,2 млн (73,5 млрд рублей).

Численность официально зарегистрированных безработных на конец апреля 2018 года в Киргизии составила 63 тысячи человек, что больше по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 4,4%.

Реальный рост среднемесячной заработной платы в январе — марте 2018 года достиг 3,3%, в номинальном выражении среднемесячная заработная плата сложилась на уровне 15,1 тысячи сомов (13,6 тысячи сомов).

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, по итогам 2017 года рост экономики Киргизии достигал 4,5%, а объем ВВП — около 414,3 млрд рублей. Индекс потребительских цен в этот период вырос на 3,7%. Промышленной продукции в этот период было произведено на сумму свыше 194,1 млрд рублей, а рост промпроизводства составил 11,5%.

Внешнеторговый оборот Киргизии по итогам 2017 года составил около 355,1 млрд рублей и вырос в сравнении с 2016 годом на 12,5%. Рост экспорта в этот период достиг 13,8%, а увеличение импорта — 12%. Со странами ЕАЭС республика наторговала в 2017 году на 136,9 млрд рублей, что на 16,6% больше аналогичного показателя 2016 года.