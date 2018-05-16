Законопроект о госмонополии на спирт внесен в Госдуму

Москва, , 14:44 — REGNUM Законопроект о государственной монополии на производство и оборот этилового спирта внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.

Инициатива разработана в связи с необходимостью принятия государственных мер по подавлению нелегального рынка производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции в стране, отмечают авторы.

Для обеспечения государственной монополии по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции законопроектом предлагается создать в 2020 году общероссийскую организацию (объединение), которая объединит на правах филиалов все организации, осуществляющие производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции. Создание данной общероссийской организации возможно осуществить на базе ОАО «Росспиртпром» с передачей в его структуру в качестве филиалов ныне работающих на этом рынке организаций, с увеличением доли государства в их уставном капитале (уставном фонде) от 50 до 100 процентов за период 2019—2020 годов, считают парламентарии.

По данным экспертов института экономики РАН, на рынке легального производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции с использованием этилового пищевого спирта более 74% занимают предприятия ОАО «Росспиртпром», Татспиртпром и Башспирт, в уставных фондах которых доля государства составляет 100%.

«По сути, требуется провести организационные меры по национализации (возмездному изъятию) объектов и основного технологического оборудования организаций, занимающих 26% доли этого рынка, в уставном капитале которых доля государства составляет менее 50%, с доведением этой доли до 100% в ближайшие два года», — отмечают в КПРФ.

Рынок алкогольной продукции является одним из наиболее крупных по стоимостному объему продаж. Его доля в общем обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями составляет порядка 14%, что делает его важной сферой с точки зрения как экономического анализа, так и регулирования.

По подсчетам депутатов, введение государственной монополии на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции (водки) наряду с внедрением ЕГАИС — системы учета производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции вплоть до внедрения автоматизированного учета его оборота в каждой торговой точке продаж, безусловно, позволит снизить выпуск нелегальной и некачественной алкогольной и спиртосодержащей продукции и мобилизовать дополнительные доходы в федеральный бюджет около 400 млрд — 500 млрд рублей в год.