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Пакетные туры позволяют туристам сэкономить до 30% — Сафонов

Экономика

Ранее в линейке предложений туроператоров пакетных туров по России не было

Пакетные туры позволяют туристам сэкономить до 30% — Сафонов
Цитата из к/ф «Каникулы в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР
Море

Москва, 16 мая 2018, 12:04 — REGNUM  В 2015 году по инициативе Ростуризма впервые появился конкурентноспособный отечественный туристический продукт — пакетные туры в Крым и Сочи, заявил сегодня, 16 мая, глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на очередном заседании Совфеда РФ.

Такой пакетный тур включает перевозку, размещение и питание и позволяет сэкономить до 30% затрат по сравнению с самостоятельной поездкой.

«Ранее в линейке предложений туроператоров пакетных туров по России не было», — отметил Сафонов.

По его словам, в настоящее время география этого перспективного продукта расширяется. Например, в 2018 году появились пакетные туры на Камчатку, Сахалин и на Курилы.

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Туризм
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