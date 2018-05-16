Пакетные туры позволяют туристам сэкономить до 30% — Сафонов

Москва, , 12:04 — REGNUM В 2015 году по инициативе Ростуризма впервые появился конкурентноспособный отечественный туристический продукт — пакетные туры в Крым и Сочи, заявил сегодня, 16 мая, глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на очередном заседании Совфеда РФ.

Такой пакетный тур включает перевозку, размещение и питание и позволяет сэкономить до 30% затрат по сравнению с самостоятельной поездкой.

«Ранее в линейке предложений туроператоров пакетных туров по России не было», — отметил Сафонов.

По его словам, в настоящее время география этого перспективного продукта расширяется. Например, в 2018 году появились пакетные туры на Камчатку, Сахалин и на Курилы.