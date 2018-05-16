Миссия МВФ проверит рынок ценных бумаг на Украине

Киев, , 12:17 — REGNUM Миссия технической помощи Международного валютного фонда (МВФ) с 16 по 22 мая проверит национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, сообщает пресс-служба комиссии.

Согласно сообщению, цель миссии МВФ — изучить состояние рынка управления активами, законодательную и нормативную базу, регулирующую отмеченный сегмент. Также эксперты проведут встречи с представителями рынка управления активами, саморегулируемыми организациями и органами госвласти.

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Ранее в 2015—2016 годах миссия МВФ уже три раза работала в украинской комиссии по расширению полномочий и укреплению независимости комиссии, по самофинансированию комиссии и по борьбе со злоупотреблениями ценными бумагами.

Напомним, в 2015 году Украина и МВФ подписали программу о предоставлении стране кредитов в течение четырех лет. Программу Киев не выполнил и накопил перед фондом задолженность в размере $11,9 млрд. Помимо этого, если Украина досрочно завершит программу с МВФ, это может сказаться на ее отношениях с другими инвесторами.

Также рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings отмечало, что последний кредит, который может получить Украина от МВФ — это транш в 2018 году.

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