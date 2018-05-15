США ввели новые санкции против Ирана... И Ирака

Вашингтон, , 20:28 — REGNUM Соединенные Штаты ввели новые санкции против Центрального банка Ирана и банка «Аль-Билад» в Ираке, 15 мая передает агентство Reuters.

Под персональные санкции попали председатель Центробанка Ирана Валиулла Сейф и высокопоставленный сотрудник того же банка Али Тарзали, а также глава иракского банка «Аль-Билад» Арас Хабиб.

Санкции вводятся под предлогом оказания поддержки шиитскому движению «Хезболла», которое США считают террористической организацией.

Согласно заявлению министра финансов США Стивена Мнучина, Центробанк Ирана при непосредственном участии председателя вложил «миллионы долларов» в иракский банк «для обогащения и поддержки» движения «Хезболла».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе стороны из «ядерной сделки» и объявил о введении новых санкций против Ирана и всех его контрагентов.

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