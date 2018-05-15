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Выход из кризиса: в Египте снизилось число безработных

Экономика

Экономика Египта находится в кризисе после переворота 2011 года и последовавшей политической нестабильности

Каир, 15 мая 2018, 17:45 — REGNUM  Уровень безработицы в Египте снизился до 10,6% населения, 15 мая передает агентство Associated Press.

По сообщению государственной статистической службы Египта, уровень безработицы в Египте неуклонно снижается — в прошлом квартале он составлял 11,3%.

Напомним, экономика Египта находится в кризисе после переворота 2011 года и последовавшей политической нестабильности.

Год назад, в мае 2017 года уровень инфляции в стране составлял 31,5%, уровень безработицы — 12%.

Еще в 2016 году стране пришлось брать кредит МВФ и вводить жесткие меры бюджетной экономии.

Читайте ранее в этом сюжете: Кризис в Египте: Инфляция выросла до 31,5%

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Экономика Египта
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