Выход из кризиса: в Египте снизилось число безработных

Каир, , 17:45 — REGNUM Уровень безработицы в Египте снизился до 10,6% населения, 15 мая передает агентство Associated Press.

По сообщению государственной статистической службы Египта, уровень безработицы в Египте неуклонно снижается — в прошлом квартале он составлял 11,3%.

Напомним, экономика Египта находится в кризисе после переворота 2011 года и последовавшей политической нестабильности.

Год назад, в мае 2017 года уровень инфляции в стране составлял 31,5%, уровень безработицы — 12%.

Еще в 2016 году стране пришлось брать кредит МВФ и вводить жесткие меры бюджетной экономии.

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