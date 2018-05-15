Экономический советник Белого дома: США не стремятся к торговой войне с КНР

Вашингтон, , 16:58 — REGNUM Соединенные Штаты не ищут торговой войны с Китаем, а высокопоставленные чиновники США готовы к переговорам, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу, 15 мая сообщает Reuters.

По словам Кудлоу переговоры между Пекином и Вашингтоном будут возобновлены. Экономический советник Белого дома также отметил, что США и КНР должны снять торговые барьеры в рамках возможного соглашения.

«Каждая сторона стремится заключить определенную сделку», — заявил Кудлоу, добавив, что соглашение пока не достигнуто.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай использует нечестные торговые практики, указав на необходимость снижения уровня торгового дефицита с КНР, который по разным оценкам составляет от $304 до $504 млрд.

В конце марта 2018 года Трамп подписал меморандум о торговых ограничениях в отношении КНР. Документ предусматривал 25-процентные пошлины на китайские товары. Новые пошлины затронули 1 тыс. 300 наименований китайских товаров. Эксперты заявили, что торговые ограничения, установленные в отношении КНР, могут обойтись Пекину в $60 млрд.

В начале апреля 2018 года китайское руководство утвердило 25-процентные пошлины на 106 наименований товаров из США, включая автомобили, товары химической промышленности и сою.

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