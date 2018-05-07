Зерновой марафон: проблемы аграриев в канун посевной

Светлана Шаповалова, , 12:05 — REGNUM

По информации Министерства сельского хозяйства РФ, в 2018 году в стране планируется увеличить посевные площади минимум на 200 тыс. га. В отсутствие внятной государственной политики и наличии дефицита перерабатывающих мощностей, а также учитывая существенное падение цен на зерновые, последствия данного плана могут быть катастрофическими.

Посевная кампания началась уже во многих регионах. Согласно оперативной информации о ходе весенне-полевых работ, на 28 апреля яровыми культурами засеяно 6,3 млн га, что составляет 11,8% от общей площади ярового сева в 53,4 млн га. На зерновом рынке тоже наблюдается некоторое оживление. По данным сайта «Крестьянские ведомости», в южных регионах на фоне активного спроса со стороны экспортно ориентированных компаний цена на продовольственную пшеницу 3-го класса выросла на 200 руб./т, пшеницу 4-го класса — на 100 руб./т. В Поволжье цена на пшеницу поднялась на 100−200 руб./т, фуражный ячмень — на 75 руб./т, кукурузу — на 100 руб./т. На Урале коррекция цен коснулась лишь продовольственной группы, в результате чего пшеница 3-го класса подорожала на 50 руб./т, а пшеница 4-го класса — на 125 руб./т.

В Сибири, несмотря на то, что продовольственная пшеница 3-го класса прибавила в стоимости 100 руб./т, пшеница 4-го и 5-го классов — 150 руб./т, продовольственная рожь — 125 руб./т, а фуражный ячмень — 100 руб./т., аграриям по-прежнему «нездоровится».

Алтайский край

Погектарные субсидии, которые начали выдавать некоторым регионам в начале 2018 года, спасают далеко не всех. К примеру, алтайским земледельцам для проведения весеннего сева необходимо 8,5 млрд рублей, в том числе 6,8 млрд кредитных ресурсов. А размер субсидий составит не менее 3,5 миллиарда рублей, тогда как потери алтайских аграриев за счёт падения цены зерновых, по самым приблизительным подсчётам, составляют 25−30 миллиардов рублей.

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К тому же несвязную поддержку выделяют только на посевы зерновых, зернобобовых и кормовых культур, также овощей открытого грунта и выращиваемые на семенные цели картофель, подсолнечник. То есть на те культуры, которыми рынок и без того затоварен. А посему рекомендации о диверсификации посевных площадей это, конечно, толково, но затратно. Вот и в минсельхозе Алтайского края подтвердили: структура посевных площадей изменится незначительно, основной культурой по-прежнему останется пшеница. В 2017 году из 4,7 млн гектаров посевных площадей на яровой сев пришлось 2,25 млн гектаров. Объемы пахотных работ в 2018 году сохранены на уровне 2017 года — 5,4 млн гектаров. Яровой сев будет проведен на площади 4,8 млн га.

«Качественной посевной на Алтае в этом году не будет. Минеральные удобрения завезены минимально, а это одна из важнейших составляющих успеха. Не закуплены ГСМ, у многих хозяйств большие проблемы с наличием семян», — поделился опасениями алтайский фермер Владимир Устинов.

Новосибирская область

Аграрии Новосибирской области, несмотря на аналогичные проблемы, сокращать посевные площади тоже не собираются. В ходе начавшейся посевной кампании будет засеяно 2,4 млн га (в 2017 году была 2,3 млн). Из них площадь ярового сева составит 2 млн га (2017 году — 1,9). И это при том, что в 2017 году земледельцы области собрали рекордный урожай — более 3 млн т зерна и столкнулись с трудностями при его вывозе на экспорт из-за больших объемов продукции и нехватки транспорта.

Одним из путей решения проблем власти и эксперты отрасли называли организацию предприятий по глубокой переработке аграрной продукции.

«Создание заводов по переработке — хорошая идея, в реализации которой есть ряд затруднений: есть проблема рынков сбыта. Товар не уникален. Во-вторых, это проблемы логистики. Многие потребители продуктов переработки зерна находятся в Китае: конкурентоспособность снижается, а издержки прежние», — пояснил директор АО «Новосибирскхлебопродукт», председатель Новосибирского областного отделения «Опоры России» Сергей Соколов.

Омская область

В Омской области о вероятных проблемах, связанных с переизбытком зерна, начали говорить еще с 2016 года. Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов заявлял тогда, что в ближайшие годы необходимо менять структуру севооборота и строить заводы по глубокой переработке зерна. Но на 2018 год вновь поставлена задача поднять планку урожая омского зерна до 4 млн тонн (3,5 млн тонн зерна было получено в 2017 году). Излишки власти области намерены реализовывать на внешнем рынке.

«У Китая началась торговая война с США, а значит, в этом сезоне будут сорваны поставки в Поднебесную зерна из Канады, Австралии и США. У нас есть возможности для манёвра и выхода на этот рынок. Мы должны усовершенствовать нашу логистику, в том числе и в дальневосточных портах. Омское зерно уже обеспечило надёжную производственную безопасность страны, поэтому развитие экспорта является приоритетом нашей региональной политики», — заявил министр сельского хозяйства Омской области.

Томская область

Как известно, 2017 год стал рекордным для аграриев Томской области: с полей было собрано 363 тысячи тонн зерна в амбарном весе, его средняя урожайность составила 19,5 центнера с гектара. Это стало историческим максимумом за последние 100 лет. Общая площадь посева яровых зерновых и зернобобовых культур в регионе в 2017 году составила 186 198 гектаров, это 102,8% к 2016 году. В 2018 году площадь посевов увеличится до 346,2 тысячи гектаров, из которых 224,7 тысячи придутся на яровой сев. Посеять планируют 184 тысяч гектаров зерновых культур.

«Себестоимость выращивания пшеницы в лучших хозяйствах сегодня на уровне 5 руб./кг, а закупочная цена этого сезона (2017−2018 гг.) тоже около 5 руб. Получается, многие работают в минус», — делится проблемой фермер Иван Дрожиков.

Его опасения подтверждает глава областного департамента по социально-экономическому развитию села Ирина Черданцева. По её словам, несмотря на оптимистичные прогнозы и положительные результаты работы сельхозпроизводителей региона, в 2018 году ситуация может сильно измениться, так как ряд федеральных программ по поддержке сельхозпроизводителей перестанут распространяться на небольшие предприятия.

Хакасия

Земледельцы Хакасии помимо рухнувших цен на зерновые пострадали еще и от стихии. Напомним, в конце сентября — начале октября прошлого года обильный снегопад накрыл более 38,5 тысячи гектаров зерновых и кормовых культур. По предварительным оценкам, сумма ущерба составила свыше 345 миллионов рублей.

Поэтому в 2018 году республика стала одной из немногих территорий, где посевная площадь несколько сократится. Так, если в 2017 году она составляла 236,8 тысячи гектаров, то в текущем году будет засеяно 230 тысяч гектаров. Из них 99 с половиной тысяч отведены под зерновые и зернобобовые культуры, остальные площади — под кормовые, технические (рапс, соя, подсолнечник), овощные культуры и многолетние травы.

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Бурятия

В 2017 году в Бурятии посев яровых зерновых культур осуществлен на площади 69,2 тыс га. Пшеница посеяна на площади 36,7 тыс. га, что составляет 107 процентов к уровню прошлого года. В 2018 году в республике планируется посеять 70 тыс га. зерновых и зернобобовых культур, 65 000 га кормовых культур, 12 000 га картофеля, и 2000 га овощей открытого и закрытого грунта. Общая площадь ярового сева составляет свыше 150 000 га.

«Сегодня размер погектарной поддержки составляет 646 рублей на 1 гектар зерновых и кормовых однолетних культур. Однако, по словам руководителей хозяйств, этих средств едва хватает на покрытие расходов на ГСМ, не говоря уже о минеральных удобрениях и средствах защиты растений. Эффективной мерой государственной поддержки в этой связи может стать субсидия на возмещение части затрат на осуществление подъема паров, которая позволит повысить плодородие почв и урожайность сельскохозяйственных культур», — считает заместитель председателя комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Баир Гармаев.

Кемеровская область

В департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, сообщили, что в 2018 году плановая площадь сева составит 909,28 тыс. га, из них яровыми будет засеяно 727,63 тыс. га, в том числе 550,8 тыс. га зерновыми и зернобобовыми, 1,23 тыс. га овощами, 9,1 тыс. га картофелем и 89 тыс. га — кормовыми культурами. Площадь посева озимых зерновых культур под урожай 2018 года составляет 45,15 тыс. га, под многолетними травами остаются около 136,5 тыс. га. Это тоже несколько меньше прошлогодних показателей: в 2017 году посевная площадь всех агрокультур в сельхозорганизациях области составляла 921,6 тысячи гектаров.

«Господдержка необходима при покупке ГСМ, удобрений, запасных частей, также необходимы льготные тарифы на оплату электроэнергии. Одна из приоритетных задач — это сбыт урожая, необходима господдрежка в регулировании закупочных цен», — заявили аграрии в ходе недавней встречи с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилёвым. В регионе тоже видят необходимость открыть предприятия по переработке зерна.

Иркутская область

Под урожай 2018 года в Иркутской области подготовлено 436,6 тыс. га пашни, или 101,5% к уровню прошлого года. Ожидается, что основной сев начнется после майских праздников. Известно, что в этом году в регионе наблюдаются благоприятные данные по влагозапасам.

«Самое главное отличие в этом году в том, что в регионе увеличены посевные площади. По поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко с прошлого года в регионе начал применяться новый вид субсидий, за счет которого яровой сев стал больше на 24,5 тыс. га. Мы этими результатами гордимся, планируем наращивать темпы», — заявил областной министр сельского хозяйства Илья Сумароков.

По его словам, власти рассчитывают наладить экспорт семян в Монголию и Китай.

Забайкальский край

Аграрии Забайкалья, где тоже актуальна проблема отсутствия рынков сбыта, в 2018 году планируют возделать и засеять зерновыми и кормовыми культурами 18 623 гектара пашни. Причём регион намерен развивать нетрадиционные для этих мест направления растениеводства — выращивать кукурузу, подсолнечник, сою и рапс.

«Забайкальские аграрии близки к вымиранию», — с таким неутешительным заголовком появилась статья на сайте chita.ru. На тяжелое положение сельхозпроизводителей посетовал депутат Заксобрания края Валерий Стерликов.

«Помощи мы от министерства не видим никакой. Да и не только с минсельхоза — ни от кого. Ни с минэкономразвития, ни с минтерразвития, ни с минприроды. Ни один министр за 35 лет не был здесь ни разу. Губернатор первый раз была 12 декабря, спросила: был кто? Никто. Откуда они могут знать, как живёт сегодня село, чем ему помочь? Никто из вышеназванных министерств не знает, а может, знают, но виду не показывают», — считает депутат.

Прогноз тревожный

По оценке Национального союза зернопроизводителей (НСЗ), потери российских аграриев по итогам уборочной кампании и реализации сельхозпродукции в сезоне 2017−2018 годов составили не менее 50 млрд рублей. И цифра будет только увеличиваться.

«Фермеров от Урала до Восточной Сибири просто ограбили!», «Это полная анархия», «Рынок зерна в Западной Сибири абсолютно хаотичный и нерегулируемый», — заявляют сибирские аграрии.

А новости о самочувствии аграриев накануне посевной свидетельствуют о том, что, несмотря на бодрые заявления чиновников, многие руководители сельхозпредприятий утверждают: мелкие фермеры и сельхозпредприятия начинают уходить из аграрного бизнеса. Они не верят в перспективу развития, в то, что смогут получить адекватное вознаграждение за свой труд, нет чёткого понимания зернового рынка. Не прогнозируется развитие ситуации на перспективу. С этим связаны и резкие колебания цен на определённые культуры, и перепроизводство. Очевидно, что они до сих пор не решены.

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