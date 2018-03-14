В Литве суд подтвердил приговор обвиняемым в шпионаже в пользу РФ

Вильнюс, , 20:12 — REGNUM Апелляционный суд Литвы постановил, что осужденным за шпионаж бывшему офицеру ВВС Литвы Сергею Пушину и гражданину России Сергею Моисеенко было назначено обоснованное наказание, сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 марта, в суде.

Пушин за шпионаж в пользу России получил пять лет тюрьмы, а Моисеенко — на 10 лет и 6 месяцев.

Моисеенко обвинялся в том, что «с конца 2012 года до конца декабря 2014 года, выполняя в Литве задание разведывательной организации РФ, собирал интересующую ее информацию, и в Шяуляй, стремясь получить информацию о литовской армии и деятельности воздушной полиции НАТО, завербовал капитана ВВС литовской армии Пушина: договорился с ним, что тот будет собираться информацию, интересующую разведывательную организацию РФ».

Собранную информацию Моисеенко по версии литовских судей покупал и, чтобы обеспечить особую секретность встреч, договорился для встреч и передачи собранной информации использовать личный гараж Моисеенко.

Пушин, по версии следствия, согласился собирать и собирал информацию, интересующую разведывательную организацию РФ и, выполняя на службе в литовской армии доверенные ему задачи, на своем служебном месте собирал засекреченную информацию, интересующую разведывательную организацию РФ, которая является служебной тайной Литвы и отмечена знаком «Ограниченного пользования» и «Конфиденциально».

Пушин, утверждает следствие, на семи тайных встречах в заранее договоренном месте, в гараже Моисеенко в Шяуляй, передавал разведывательной организации РФ через Моисеенко всю собранную информацию и получал за это денежное вознаграждение.

Кроме того Моисеенко был признан виновным за то, что, не имея разрешения, приобрел, перевозил, хранил и реализовал большое количество взрывчатого вещества и боеприпасов.