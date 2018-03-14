На направлении Москва – Ереван появится восьмой российский авиаперевозчик

Москва, , 17:10 — REGNUM Авиакомпания Red Wings в весеннем и летнем расписании 2018 года откроет прямые регулярные рейсы из Москвы (Домодедово) в Ереван.

Как сообщается на сайте авиакомпании, полеты будут выполняться с 18 марта 2018 года с периодичностью четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а уже с 1 апреля рейсы станут ежедневными.

В главном управлении гражданской авиации Армении сообщили, что Red Wings получил разрешение на осуществление полетов из московского аэропорта «Домодедово» в Ереван.

Рейсы в Армению также выполняют российские авиакомпании «Аэрофлот», «Глобус», «Сибирь», «Победа», «ЮТэйр», «Уральские авиалинии», «Саратовские авиалинии».

Авиакомпания Red Wings — крупнейший в России коммерческий эксплуатант воздушных судов отечественного производства Ту-204−100.

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Как ранее писало ИА REGNUM, российские авиаперевозчики доминируют на рынке Армении и буквально грабят граждан Армении по одной причине, что власти страны, бездарно внедрив политику, так называемого, «открытого неба» (причем, активно лоббируемого в Армении почему-то Вашингтоном с его международными структурами), никак не вмешиваются в «свободный» рынок. Хотя бы путем создания и поддержки собственного авиаперевозчика.

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