Не только кастрюли: каким курсом ведут предприятия ОПК Урала

Екатеринбург, , 16:25 — REGNUM В Свердловской области доля выпуска предприятиями ОПК высокотехнологичной гражданской продукции уже почти достигла 30%. Об этом губернатор региона Евгений Куйвашев заявил на общем годовом собрании областного Союза предприятий оборонных отраслей промышленности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поставил задачу довести эту долю к 2030 году до 50%. Набранных темпов сбавлять нельзя, говорит губернатор.

Среди положительных примеров Евгений Куйвашев назвал «Уралвагонзавод», на котором освоили производство вагонов-хопперов для перевозки горячего агломерата. На заводе имени М.И. Калинина начат серийный выпуск новой коммунальной техники, а институт реакторных материалов занимается проектом по созданию препаратов для ядерной медицины.

Как отметил президент областного Союза предприятий оборонных отраслей промышленности и генеральный директор Машиностроительного завода имени М.И. Калинина Николай Клейн, предприятия ОПК последние несколько лет стабильно обеспечены гособоронзаказом. Это позволило воплотить в жизнь масштабные программы по техперевооружению и модернизации. А в 2017 году возник тренд на наращивание продукции гражданского назначения. И здесь достигнуты серьёзные успехи. В 2016 году удельный выпуск такой продукции на предприятиях ОПК Урала составлял 22%. А сейчас уже почти 30%.

Лидером в этом плане является Уральский оптико-механический завод, говорит Николай Клейн. А генеральный директор предприятия Анатолий Слудных отмечает: выпуск «гражданки» — «магистральная тема для предприятия».

Со своей стороны, областная власть готова оказать всяческую поддержку. Губернатор Куйвашев заявил о необходимости создания органами власти дополнительных условий для диверсификации производства оборонных предприятий. Речь, по его словам, об использовании механизмов специальных инвестиционных контрактов, поддержке предприятий при выходе на новые рынки с товарами гражданского и двойного назначения и т.д. Необходимые для этого инструменты есть. Только на гражданскую продукцию в 2017 году оборонные предприятия Урала получили из федерального бюджета 1,5 млрд рублей, а всего — более 5 млрд рублей.

Евгений Куйвашев также отметил, что областная власть намерена отстаивать интересы ОПК и в плане выпуска продукции военного назначения. Николай Клейн подтвердил своим коллегам, что нужно быть готовыми к выпуску и гражданской, и военной продукции.

«Не нужно полагать, что мы с вами скоро будем выпускать только кастрюли и коммунальную технику», — сказал Николай Клейн.

В свою очередь депутат областного Заксобрания и научный консультант Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Михаил Клименко отмечает, что оборонные предприятия Урала взяли курс на обновление. Что касается смещения на гражданские рельсы, то, по его мнению, это позволит оборонщикам не только выйти на высокий уровень конкурентоспособности, но и «обеспечит поступательные темпы роста экономики региона, а также ее переориентирование на выпуск высокотехнологичных товаров».