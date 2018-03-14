ЕС обеспокоил возможный наплыв стали из-за пошлин США

Страсбург, Франция, , 12:16 — REGNUM Власти Евросоюза обеспокоились возможным «наплывом» поставок стали и алюминия вследствие того, что США ввели на такие поставки новые пошлины. Об этом заявила 14 марта в Европарламенте еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

Введённые американской администрацией пошлины относятся к поставкам из третьих стран, и данная продукция, не попавшая в США, как считают в ЕС, может хлынуть на рынки Евросоюза.

«Может начаться наплыв стали и алюминия в ЕС из-за пошлин США», — отметила Мальмстрем.

Кроме того, она подчеркнула, что Еврокомиссия не будет пассивна в данном вопросе, и станет готовить «защитные меры».

Добавим, в начале марта президент США Дональд Трамп заявил о введении новых пошлин в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. Ограничительные меры введены на длительный период времени, добавил Трамп.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что использование США протекционистских мер в торговле не поможет оживить соответствующие отрасли в стране.

«Скорее это повлияет на занятость американского населения и поставит под угрозу благосостояние потребителей в США», — отметила она.

Также Хуа Чуньин подчеркнула, что Пекин «примет необходимые меры» для защиты своих законных прав и интересов.

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