Среда, 14 Марта 2018 года
12:36:28 МСК

ЕС обеспокоил возможный наплыв стали из-за пошлин США

Экономика

Введённые американской администрацией тарифы относятся к поставкам из третьих стран

Страсбург, Франция, 14 марта 2018, 12:16 — REGNUM  Власти Евросоюза обеспокоились возможным «наплывом» поставок стали и алюминия вследствие того, что США ввели на такие поставки новые пошлины. Об этом заявила 14 марта в Европарламенте еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

Введённые американской администрацией пошлины относятся к поставкам из третьих стран, и данная продукция, не попавшая в США, как считают в ЕС, может хлынуть на рынки Евросоюза.

«Может начаться наплыв стали и алюминия в ЕС из-за пошлин США», — отметила Мальмстрем.

Кроме того, она подчеркнула, что Еврокомиссия не будет пассивна в данном вопросе, и станет готовить «защитные меры».

Добавим, в начале марта президент США Дональд Трамп заявил о введении новых пошлин в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. Ограничительные меры введены на длительный период времени, добавил Трамп.

Читайте также: Выступление Трампа обвалило фондовый рынок США

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что использование США протекционистских мер в торговле не поможет оживить соответствующие отрасли в стране.

«Скорее это повлияет на занятость американского населения и поставит под угрозу благосостояние потребителей в США», — отметила она.

Также Хуа Чуньин подчеркнула, что Пекин «примет необходимые меры» для защиты своих законных прав и интересов.

Читайте также: МИД КНР: Протекционистские меры США создадут проблемы самим США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения США и Евросоюза

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить