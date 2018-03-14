Емельянов: Не надо спешить с запретом рекламы криптовалют

Москва, , 11:56 — REGNUM Запрещать рекламу криптовалют в интернете не стоит, однако граждане должны понимать, что покупают её на свой страх и риск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Компания Google накануне заявила, что с июня 2018 года запретит рекламу криптовалют. По словам представителей компании, на этот шаг они пойдут в целях безопасности.

«С одной стороны, криптовалюты — очень сомнительная затея, её даже активом назвать нельзя, это совершенно пустая псевдоденежная единица», — рассуждает Емельянов.

По его словам, в конечном счёте многие люди будут обмануты этой пирамидой, как это было с МММ. Однако это не означает, что рекламу криптовалют нужно полностью запретить, уверен депутат.

«Нельзя же все время все запрещать, у людей должна быть своя голова на плечах и право на выбор», — уверен Емельянов.

По его словам, не стоит мешать человеку рисковать, если ему хочется попробовать. Однако сами граждане, которые покупают криптовалюты, должны осознавать, на что идут.

«Если человек хочет рискнуть, то пусть рискует. Другое дело, что этот человек должен понимать последствия, чтобы потом очереди протестующих не стояли у госучреждений с требованием вернуть им деньги. Поэтому я бы не спешил копировать Google и принимать соответствующие решения», — отметил Емельянов.