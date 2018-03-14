В январе – феврале 2018 года ВВП Киргизии вырос почти до 49 млрд рублей

Бишкек, , 09:32 — REGNUM Объем валового внутреннего продукта Киргизии по итогам первых двух месяцев превысил 59 млрд сомов (свыше 48,7 млрд рублей) и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 2,7%. Об этом сегодня, 13 марта, сообщила пресс-служба национального статистического комитета.

Без учета предприятий по разработке крупнейшего киргизстанского золотого месторождения «Кумтор» этот показатель составил 53 млрд сомов (43,8 млрд рублей) и вырос при этом на 3,3%.

С начала 2018 года уровень инфляции в потребительском секторе составил 1,4% по сравнению с декабрем 2017 года. При этом цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки повысились на 1%, а стоимость непродовольственных товаров, напротив, снизилась на 0,2%. Вместе с тем, алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 5%, а расценки услуги увеличились на 3,4%.

Наиболее активный рост цен зафиксирован в Нарынской области — на 3,3%. Наименьший — в Баткенской области, где цены снизились на 0,8%.

Объем промышленной продукции в январе — феврале текущего года достиг почти 36 млрд сомов (29,7 млрд рублей) и возрос на 5,4%. Текстильная промышленность в этот период увеличила производство на 130%, производстве одежды выросло на 44,6%, резиновых и пластмассовых изделий, а также прочих неметаллических минеральных продуктов — на 36,5%, нефтепродуктов — на 25,8%.

Внешнеторговая деятельность республики характеризовалась ростом основных показателей. Так, по предварительным данным, в январе 2018 года объем товарооборота с другими странами составил почти $489 млн (около 27,7 млрд рублей) и по сравнению с январем 2017 года вырос на 45,3%. При этом, экспорт киргизстанской продукции за рубеж увеличился на 25,6%, а импорт иностранных товаров — на 52%.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным министерства финансов, валовой внутренний продукт Киргизии в 2017 году превысил 520,9 млрд сомов (430,5 млрд рублей по текущему курсу) и по сравнению с 2016 годом увеличился на 4,6%. Индекс потребительских по итогам 2017 года вырос на 3,2%.

Объем промышленного производства в этот период достиг 94,9 млрд сомов (более 78,4 млрд рублей) и возрос в сравнении с 2016 годом на 10,3%.

Внешнеторговый оборот Киргизии по итогам 2017 года составил $6 млрд 272 млн (около 355,1 млрд рублей) и вырос в сравнении с 2016 годом на 12,5%. Рост экспорта в этот период достиг 13,8%, а импорта — на 12%. Со странами ЕАЭС республика наторговала в 2017 году на $2 млрд 418,2 млн (около 136,9 млрд рублей), рост торговли при этом составил 16,6%.