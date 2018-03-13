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В Варшаве создана польско-узбекская торгово-промышленная палата

Экономика

Палата будет организатором и участником крупных инвестиционных форумов

Варшава, 13 марта 2018, 21:26 — REGNUM  Для налаживания отношений между предпринимателями Польши и Узбекистана создана совместная торгово-промышленная палата (ТПП), сообщает 13 марта «Жахон».

Главой совместной ТПП стал польский предприниматель глава компании KOPAX P.K. Петр Козловски, который на протяжении десяти лет сотрудничал с Узбекистаном в области текстильной промышленности.

Козловски отметил, что учреждению совместной палаты послужил новый экономический курс, который проводят власти Узбекистана, в том числе снятие барьеров для внешней торговли.

Польский бизнесмен добавил, что польско-узбекская ТПП будет поддерживать малый, средний и крупный бизнес. Кроме этого, палата будет организатором и участником крупных инвестиционных форумов.

Напомним, перспективы торгово-экономическое партнерствв Польша и Узбекистан осуждались 12 июня 2017 года в Ташкенте в ходе визита польской делегации в республику, которую возглавила уполномоченная правительства по вопросам поляков за рубежом, сенатор Анна Мария Андерс.

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Экономика Узбекистана

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